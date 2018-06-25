Водители-нарушители ​будут пополнять дорожный фонд Югры

Со следующего года сто процентов штрафов за нарушение правил дорожного движения будут пополнять дорожный фонд Югры. Соответствующие изменения в региональное законодательство уже внесены.

Ранее все штрафы, кроме штрафов за нарушение весогабаритных параметров при движении по федеральным дорогам, поступали в бюджет округа, а оттуда распределялись на общие нужды. В дорожный фонд попадала лишь часть средств.

В правительстве округа отмечают, что дополнительные средства привлекаются для увеличения объемов дорожного строительства, приведения сетей автомобильных дорог в нормативное состояние.

Сейчас годовой объем дорожного фонда Югры составляет порядка девяти миллиардов рублей, дополнительные поступления от штрафов составят порядка 400 млн рублей.