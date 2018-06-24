​В Тюменской области создали уникальный фотоальбом «Памятник Веры»

В Ишиме выпустили уникальный по своему содержанию и иллюстрационному материалу фотоальбом «Памятник Веры». Свое название он получил по найденному в Тобольском музее церковному календарю, в котором делал заметки русский писатель Петр Ершов.

По данным портала «Тюменская область сегодня», «Памятник Веры» охватывает три столетия, начиная с рождения Петра Ершова и заканчивая датой освещения храма Петра Столпника, которое состоялось 11 июня 2018 года.

Напомним, что восстановленный к 2008 году в деревянном исполнении храм недолго просуществовал – через год пожар почти полностью уничтожил здание. На очередное восстановление, на этот раз в каменном исполнении, ушел десяток лет.