​Количество туристов в Тобольске ежегодно увеличивается на 25 процентов

С 2011 по 2018 гг. Тобольск посетили более двух миллионов туристов. Средняя продолжительность пребывания в городе гостей – два с половиной дня. Стоит отметить, что объем туристского потока с каждым годом увеличивается в среднем на 25 процентов.

Сейчас город может вместить единовременно две тысячи гостей. Такую статистику озвучил Владимир Мазур на круглом столе, посвященном эффективным практикам развития туризма в малом городе.

«Понимая, что современного туриста и тоболяка нужно удивлять, привлекать его новыми событиями, в 2017 году во время разработки проекта празднования юбилея нашего города командой организаторов была сформирована креативная концепция. Сердцем Дня города стал "Амперfest". Его название — результат эффектного и простого творческого акта — сложения начальных букв фамилий самых известных тоболяков — туристических брендов Тобольска: Алябьева, Менделеева, Перова, Ершова, Ремезова», — рассказал глава Тобольска.

Также о своих практиках рассказали и представители других городов Тюменской области. Например, в Ельце туристов привлекают «Бунинскими сезонами» и фестивалем «Антоновские яблоки», в Елабуге принимают гостей из других городов полтора десятка музейных комплексов, связанных с именами Ивана Шишкина, Марины Цветаевой и другими. В Кунгуре проходит международный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка», а в городе Мышкине с населением 5,6 тысяч человек, куда каждый год приезжают более 200 тысяч туристов, все началось с международного фестиваля Мыши.