День с цветущими тюльпанами обошелся Сургуту примерно в 250 тысяч рублей // ФОТО

Минувшей осенью было высажено почти 109 тысяч луковиц тюльпанов, на что город потратил около четырех миллионов рублей. Из-за холодной весны тюльпаны начали расцветать крайне поздно.

«Это уже некий бренд Сургута, поэтому мы ежегодно проводим конкурс на высадку тюльпанов. Организация, выигравшая тендер, тюльпаны высаживает осенью, затем содержит зимой и летом. Осенью луковицы выкапывают, потому как процент всхожести в разы падает на следующий год», – рассказал замначальника управления по природопользованию и экологии администрации города Наиль Шарипов.





Так называемый «бренд Сургута» порадовал горожан всего пару недель и сейчас его уже выкапывают.

Из-за холодной весны экологи не смогли начать работу в привычном графике и сейчас время поджимает подрядчиков из-за чего они вынуждены заменять тюльпаны, несмотря на то, что те еще не отцвели, на другие цветы. За две недели им предстоит высадить порядка 300 тысяч саженцев.

Вместо тюльпанов в городе появятся георгины, астры и флоксы.

«Мелкие луковицы придется утилизировать, хорошие отправим на хранение. Попробуем высадить на следующий год», – заявил бригадир лесопаркового хозяйства.

Несмотря на то, что цветы закупаются в Голландии по высокой цене, ранее их повторно не высаживали.