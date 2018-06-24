​10-летний сургутянин вошел в число призеров международного турнира по джиу-джитсу

10-летний сургутянин Арсений Ермаков стал призёром международного турнира по бразильскому джиу-джитсу.
В Югре это единственный случай настолько высокого результата среди детей в данном виде единоборств.
10-летний сургутянин Арсений Ермаков стал призёром международного турнира по бразильскому джиу-джитсу.
В Югре это единственный случай настолько высокого результата среди детей в данном виде единоборств.
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Проект «ДУМАть и решать». Выпуск IV. Как в Сургуте делят землю? // ONLINE 29 июня в 16:00