​К осени в России может появится дополнительный налог для работающих граждан

Министр труда РФ Максим Топилин заявил, что правительство к осени подготовит и внесет в Госдуму законопроект о налоге на доходы самозанятых граждан. В частности, речь пойдет о людях, работающих на дому без официального оформления.

Для самозанятых разработают упрощенный порядок уплаты сборов и взносов.

«Если вы захотите, кто-то захочет оформить взаимоотношение с Пенсионным фондом и с налоговой службой, чтобы всю регистрацию провести и нормально платить взносы за помощника по дому, это практически невозможно: вам нужно сдавать ежеквартальную отчетность, ежемесячную отчетность, это невозможно, нужно все упрощать», — приводит комментарий Топилина портал nversia.

По словам чиновника, власти станут определять самозанятых по их расходам. Например, если человек стабильно оплачивает ЖКУ, но при этом нигде официально не работает, он скорее всего относится к упомянутой категории.

Однако не ясно, как будут поступать с семьями, где один из супругов трудоустроен, второй — нет, а «коммуналку» платят за общую квартиру.