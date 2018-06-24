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Кадыров присвоил нападающему сборной Египта Салаху звание почетного гражданина Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил нападающемус борной Египта по футболу Мохаммеду Салаху звание почетного гражданина Чеченской республики. Об этом Кадыров написал на своей странице "ВКонтакте".

«На торжественном ужине, который дал в честь сборной Египта, я вручил Мохаммаду Салаху копию Указа и нагрудный значок. Это заслуженное звание!, - пишет глава Чечни. - Я уверен, что наш Клуб «Ахмат» и сборная Египта со временем проведут товарищеский матч в Грозном».

Напомним, 19 июня сборная России обыграла команду Египта со счетом 3:1.


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24 июня в 11:14, просмотров: 944, комментариев: 0


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