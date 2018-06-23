Дополнительные доходы Тюменской области направят на реализацию важных социальных программ

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор заявил, что дополнительные доходы областного бюджета направлены на реализацию важных социальных программ.

«Вне зависимости от того, как складывалась экономическая ситуация в России и в регионе, бюджетное планирование в Тюменской области всегда было и останется очень взвешенным. Это правило сработало и при формировании бюджета на 2018 год», – пояснил он.

В областной бюджет на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов были приняты изменения, согласно которым план областного бюджета по доходам на 2018 год увеличивается более чем на 18 миллиардов рублей. Расходы областного бюджета возрастут более чем на 30 миллиардов рублей.

При этом расходы по финансированию социально значимых государственных программ Тюменской области увеличатся на 28,2 процента.

«Очень хорошо, что у нас появилась возможность увеличить доходы бюджета. Это говорит о том, что все принимавшиеся ранее решения по развитию региональной экономики были верными и своевременными. Наши предприятия имеют возможность платить больше налогов, чем планировалось при формировании бюджета на 2018 год. Это позволяет нам направить дополнительные средства на реализацию важных социальных программ», – подчеркнул Александр Моор.

Доходы областного бюджета на 2018 год составят более 134 млрд рублей, расходы – свыше 173 миллиардов. Дефицит областного бюджета запланирован в размере около 39,5 млрд рублей.

«Мы будем жить по средствам, исходя из получаемых доходов и не залезая в долги. При этом будем, как и раньше, четко расставлять социальные приоритеты и тщательно контролировать эффективность расходования бюджетных средств», – заявил Александр Моор.