Бизнес Югры окружная структура приглашает поделиться мнением по поводу пенсионной реформы

Фонд поддержки предпринимательства (ФПП) Югры собирает мнения регионального бизнес-сообщества по пенсионной реформе.

Для этого необходимо заполнить анкету и направить ее до 27 июня 2018 года в Общественную палату Югры на электронную почту: MekkerNV@admhmao.ru

Анкета.docx

Напомним, законопроект о повышении пенсионного возраста внесен в Госдуму 16 июня 2018 года. Пенсионная реформа, начать которую планируется уже в 2019 году, предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста на 5 лет для мужчин и на 8 — для женщин.

Данный проект вызвал неоднозначную реакцию со стороны общества.