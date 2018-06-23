​В России число бюджетников одномоментно сократится на 350 тысяч человек

Госдума приняла законопроект, согласно которому произойдет преобразование «Почты России» в непубличное акционерное общество. Сто процентов акций будут принадлежать государству.

«Принятие законопроекта об акционировании Государственной Думой – это новый этап в развитии Почты России. Мы благодарим депутатов и в особенности, Комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям за внимание, уделенное вопросу реорганизации предприятия. Разработка законопроекта явилась ответом на общественный запрос, который свидетельствовал о необходимости реформирования подходов к организации государственной почтовой службы. Мы рассчитываем, что изменение статуса Почты России позволит повысить эффективность и клиентоориентированность компании», - отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

Законопроект вводит запрет на сокращение численности или штата работников ФГУП в связи с его реорганизацией. Также в нем прописаны нормы размещения отделений почтовой связи.

Эксперты, взаимодействующие с теперь уже практически бывшей госструктурой, считают данные изменения формальностью, которая не повлияет на качество работы почтовых отделений и всей структуры в целом.

«Мы видим некие игры крупных государственных предпринимателей с ресурсом, которые они получили в свои руки. За этими играми кроется одно-единственное: некий частный предпринимательский интерес. Как используя государственную дармовую структуру, капитализировать личные интересы. Ничего нормального от акционирования почты я не жду. Она не станет эффективней для страны и населения. Она может стать эффективней только для своих руководителей. Но на качестве ее работы это никак не отразится», - считает издатель с тридцатилетним стажем и опытом взаимодействия с Почтой России Тарас Самборский.

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Справка:

Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – около 350 тыс. почтовых работников.

Ежегодно Почта России принимает около 2,5 млрд писем и счетов (из них 1 млрд – от госорганов) и обрабатывает более 365 млн посылок. Почта России обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется около 1 млрд экземпляров печатных изданий.