​Чехия не будет участвовать в европейском саммите по вопросам миграции

В это воскресенье, 24 июня, в Бельгии пройдет европейский саммит по вопросам миграции, пишет 420on.

По словам государственного деятеля Андрея Бабиша, Чехия и остальные страны Вышеградской четверки принимать участие в саммите не будут.

«На следующей неделе пройдет встреча Европейского совета, в ходе которой о вопросах миграции также будет идти речь. Кроме того, мы не видим смысла в участии в саммите, на котором будут приняты решения, с которыми мы не согласны», – подчеркнул премьер-министр Чехии.

Бабиш уверен, что отдельные европейские страны меняют свое мнение по вопросу миграции. «С 14-го декабря все политики Европы говорят о том, что нелегальная миграция должна быть решена не по-европейски. Для этого у нас есть наглядные примеры Австралии, Канады и США», – добавил он.