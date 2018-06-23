В сургутском luxury- клубе сорвавшаяся со стены "плазма" убила гостью

Празднование дня рождения компанией молодых сургутян в развлекательном комплексе «Gallery Club» гостиницы «Медвежий угол», закончилось трагедией. На гостью 1982 г.р. упал плазменный телевизор. По данным агентства К-Информ, женщина получила открытую травму головы. На место происшествия приехала скорая. Врачи пытались реанимировать пострадавшую, но им не удалось.

Гостиница "Медвежий угол" - первая четырехзвездночная гостиница Сургута, специализирующаяся на приеме вип-гостей. Как правило, в ней останавливаются большинство гастролирующих звезд.

Дозвониться до управляющего гостиничным комплексом Владимира Пучкова редакции СИА-ПРЕСС пока не удалось.