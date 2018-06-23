16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,2396   EUR  73,7247  

В сургутском luxury- клубе сорвавшаяся со стены "плазма" убила гостью

Фото muzkarman.ru
Фото muzkarman.ru

Празднование дня рождения компанией молодых сургутян в развлекательном комплексе «Gallery Club» гостиницы «Медвежий угол», закончилось трагедией. На гостью 1982 г.р. упал плазменный телевизор. По данным агентства К-Информ, женщина получила открытую травму головы. На место происшествия приехала скорая. Врачи пытались реанимировать пострадавшую, но им не удалось.

Гостиница "Медвежий угол" - первая четырехзвездночная гостиница Сургута, специализирующаяся на приеме вип-гостей. Как правило, в ней останавливаются большинство гастролирующих звезд.

Дозвониться до управляющего гостиничным комплексом Владимира Пучкова редакции СИА-ПРЕСС пока не удалось.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 12:32, просмотров: 410, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

За пять месяцев этого года задолженность сургутян по имущественным налогам существенно снизилась

За пять месяцев этого года задолженность сургутян по имущественным налогам существенно снизилась
Добиться этого помогла налоговая амнистия и сознательность горожан
Елена Трофимова, заместитель начальника ИФНС России по Сургуту 22 июня в 10:17
92 0
​«Дело в шляпе»: выиграйте ценные призы от off-price-магазина Familia!

​«Дело в шляпе»: выиграйте ценные призы от off-price-магазина Familia!
Авторы лучших фото получат сертификаты на 2 500, 2 000 и 1 500 рублей
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 10:42
115 0
«Курэш», «Полюса», музыка и обласы // ПРОГРАММА

«Курэш», «Полюса», музыка и обласы // ПРОГРАММА

Сабантуй, Арт-пикник-2018, фестиваль молодежи, гонки на обласах и музыка из знаменитых мультфильмов!
Константин Шперлинг Сегодня в 10:17
259 0
​Арифметика для идиотов

​Арифметика для идиотов
Думаю, что разговоры о выгоде пенсионеров от повышения пенсионного возраста рассчитаны на тех, кто не умеет или не хочет считать
Олег Смолин, депутат Госдумы 22 июня в 19:27
2374 0
По всей Югре прошли митинги, посвященные Дню памяти и скорби // ФОТО

По всей Югре прошли митинги, посвященные Дню памяти и скорби // ФОТО
Со всего округа на фронт ушли более 17 тысяч мужчин и женщин, чуть больше 9,5 тысяч так и не вернулись
Лилия Сулейманова 22 июня в 17:02
506 0
​Из-за пенсионной реформы количество пенсионеров в Югре может вырасти

​Из-за пенсионной реформы количество пенсионеров в Югре может вырасти
Увеличится поток приезжих людей серебряного возраста
Лилия Сулейманова 22 июня в 14:47
839 0
​Суперсемейка 2

​Суперсемейка 2
Суперсемейка смогла избежать проклятия второй части и выдала отличное продолжение. И, на мой личный взгляд, даже превзошла оригинал
Светлана Мосендз, кинолюбитель 22 июня в 14:22
746 0
«Не хочется думать, что сложности колледжа — часть плана по оптимизации...»

«Не хочется думать, что сложности колледжа — часть плана по оптимизации...»
Лариса Гурова, директор Многофункционального культурно-досугового центра, поддержала Колледж русской культуры им. А.С. Знаменского
Редакция СИА-ПРЕСС 22 июня в 11:10
612 0
Пенсионная реформа - бессмысленное людоедство // ВИДЕО

Пенсионная реформа - бессмысленное людоедство // ВИДЕО
Михаил Делягин, экономист 22 июня в 09:04
1186 1
​Аудитория siapress.ru назвала действия Путина, инициировавшего повышение пенсионного возраста, безответственными по отношению к избирателям // ИНФОГРАФИКА

​Аудитория siapress.ru назвала действия Путина, инициировавшего повышение пенсионного возраста, безответственными по отношению к избирателям // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 21 июня в 10:24
1587 5
Дело не в пенсиях, дело в головах

Дело не в пенсиях, дело в головах
У них получилось. 18 лет лживой пропаганды сделали свое дело. За будущее России можно быть спокойным.
Александр Мазурин 21 июня в 08:01
1667 16
«Я думал, что футбол — это вообще не наш вид спорта...»

«Я думал, что футбол — это вообще не наш вид спорта...»
Руководители крупнейших компаний и учреждений Сургута рассказали о своих впечатлениях от ФИФА-2018 и о том, не мешают ли просмотры ночных матчей работе их подчиненных
Надежда Макаренко 20 июня в 18:16
579 0
Обещают необычный формат: 23 июня сургутян зовут на Сабантуй

Обещают необычный формат: 23 июня сургутян зовут на Сабантуй
Праздник начнется в 11 утра на площади возле Сургутского госуниверситета
Лилия Сулейманова 20 июня в 16:05
973 1
Её след

Её след
Написать о Вере Зотовой меня заставила обидная фраза ее приятельницы: "Зачем что-то писать кроме некролога в газету отправили? Она не мэр, о ней много не напечатают!"
Редакция СИА-ПРЕСС 20 июня в 12:13
1254 1
Вере Матвеевне Зотовой, учителю и хорошему человеку

Вере Матвеевне Зотовой, учителю и хорошему человеку
Сургутяне проводили в последний путь Веру Зотову, педагога и журналиста
Александра Хадынская, Сургутский государственный университет 20 июня в 12:06
874 1
«Хорошее место — колледж Знаменского...»

«Хорошее место — колледж Знаменского...»
О ситуации с учреждением высказался его выпускник, руководитель «Летучего театра», актер и режиссер Виктор Евдокимов
Редакция СИА-ПРЕСС 20 июня в 10:01
562 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика