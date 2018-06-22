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Россия может ввести пошлины на американские автомобили

Глава Минэкономики Максим Орешкин рассказал журналистам, что в качестве одной из мер в ответ на пошлины США на сталь и алюминий рассматривается введение дополнительных пошлин на импорт легковых автомобилей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Введение ответных пошлин министр анонсировал 19 июня. По его словам, список американских товаров, которые подпадут под пошлины, будет составлен так, чтобы не повредить российским потребителям и гражданам,— в нем не будет лекарств, но будет, в частности, строительная и дорожная техника.


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Сегодня в 22:42, просмотров: 78, комментариев: 0


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