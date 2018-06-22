В Югре упал вертолет Ми-2

В Югре вертолет Ми-2, принадлежавший авиакомпании «Геликс» упал в болото недалеко от Лангепаса, сообщают «Ведомости». Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР) подтвердило гибель пилота.
«В результате авиапроисшествия погиб пилот. По данному факту... проводится доследственная проверка», - сообщает ведомство.
Как отметили в управлении, на борту вертолета находится пассажир. Сейчас проводятся мероприятия по его спасению. СКР пытается выяснить обстоятельства ЧП, наличие других пассажиров и членов экипажа, а также цель полета.
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