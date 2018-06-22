В Югре упал вертолет Ми-2

Дело не в пенсии, дело в деньгах

Того, что у моего поколения пенсии не будет, я поняла еще в тот момент, когда начались игры с накопительной и страховой пенсией. Уверенность подкрепилась, когда в силу вступали поправки касательно частных НПФ, затем - когда пошли слухи, что эту систему вообще отменят.