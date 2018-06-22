Порядка ста югорских выпускников не допустили к ЕГЭ

В этом году ЕГЭ уже сдали 9211 югорчан, порядка 100 учеников не допустили к экзамену из-за того, что те не освоили программы общего среднего образования.
Во время сдачи ЕГЭ в округе зафиксировали пять нарушений: два случая использования сотовых телефонов, справочных материалов, разговоры в аудитории. В прошлом году таких нарушений было 15.
Самым популярным предметом для сдачи экзамена у одиннадцатиклассников остается «Обществознание» – из девяти тысяч выпускников текущего года чуть более четырех тысяч выбрали его. Затем идут «Физика» и «Биология».
Девятиклассники выбирают «Обществознание», «Географию», «Информатику и информационно-коммуникационные технологии».
На сегодня 17 югорских выпускников показали 100-процентный уровень знаний по отдельным предметам, в прошлом году таких было 33.
Наибольшее количество стобалльников — семь человек — сдавали химию.
Проект «ДУМАть и решать». Выпуск IV. Как в Сургуте делят землю? // ONLINE 29 июня в 16:00