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​Правительству предложили оплачивать похороны тех, кто не доживет до пенсии

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров подготовил предложения по доработке пенсионной реформы, которые направил премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Депутат предлагает государству оплачивать похороны россиян, которые умрут, не дожив пенсии. Петров считает, что необходимо установить предельную сумму выплат на похороны — 50 тысяч рублей. Сейчас финпомощь от государства в таком случае составляет чуть более пяти тысяч рублей.

Также Петров предлагает в случае смерти человека в предпенсионном возрасте, накопительную часть его пенсии распределять между наследниками.


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Сегодня в 16:25, просмотров: 105, комментариев: 0


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