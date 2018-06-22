​Правительству предложили оплачивать похороны тех, кто не доживет до пенсии

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров подготовил предложения по доработке пенсионной реформы, которые направил премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Депутат предлагает государству оплачивать похороны россиян, которые умрут, не дожив пенсии. Петров считает, что необходимо установить предельную сумму выплат на похороны — 50 тысяч рублей. Сейчас финпомощь от государства в таком случае составляет чуть более пяти тысяч рублей.
Также Петров предлагает в случае смерти человека в предпенсионном возрасте, накопительную часть его пенсии распределять между наследниками.
Проект «ДУМАть и решать». Выпуск IV. Как в Сургуте делят землю? // ONLINE 29 июня в 16:00