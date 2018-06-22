Сургутские депутаты заговорили об объединении муниципальных предприятий

Сургутские депутаты предложили объединить муниципальные предприятия города для повышения эффективности их работы. Соответствующая инициатива прозвучала на заседании комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу 20 июня. Причиной появления такого предложения стало недовольство депутатов финансовым положением городского рынка и планами его развития.

«Ситуация складывается странная. У нас есть предприятие [городской рынок], которое владеет серьезным комплексом, никому за это ничего не платит, сдает торговые площади – и при этом стабильно работает в убыток. Вы можете себе представить коммерческое предприятие, которое имеет свое имущество, сдает его и при этом остается убыточным?», - высказался депутат Владимир Болотов.

При этом депутатов не устроило то, что концепция развития рынка будет готова только к сентябрю, хотя ранее крайним сроком назывался июнь. В качестве крайних мер было предложено передать предприятие под внешнее управление, либо объединить рынок с муниципальным БТИ, которое показывает прибыль в последние годы.

В конечном итоге, депутаты решили подробно обсудить судьбу городского рынка на специальном заседании комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу, которое состоится в начале июля.