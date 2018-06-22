Тройная выгода при покупке квартиры в домах «Акварель» и «Оранж Хаус»

Хотите сменить квартиру, но продать свою на вторичном рынке не получается? Застройщик, риэлторы и банк объединились, чтобы вам помочь. Как? Читайте дальше.

Шаг 1. Выберите и забронируйте квартиру в доме «Акварель» или «Оранж Хаус» (они находятся в 30 микрорайоне Сургута)

Шаг 2. Продавайте свою квартиру вместе с опытным риэлтором АН «Этажи». Для вас его услуги — по льготной стоимости. Забронированная квартира останется за вами в течение 3 месяцев. Но практика показывает, что продажа недвижимости на вторичном рынке с помощью риэлтора ускоряет процесс в разы.

Шаг 3. Получите специальные условия в банке СНГБ на покупку своей новой квартиры.

Оформляйте документы и празднуйте новоселье.

Все подробности у менеджеров отдела продаж домов «Акварель» и «Оранж Хаус» по телефону +7 (3462) 55-05-08