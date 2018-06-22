23 июня в Сургуте будет перекрыта дорога до площади перед СурГУ

В эту субботу, 23 июня, в Сургуте на площади возле СурГУ состоится ежегодный национальный праздник «Сабантуй».
Для проведения праздничных гуляний будет перекрыта дорога от ул. Университетская до площади перед СурГУ.
В эту субботу, 23 июня, в Сургуте на площади возле СурГУ состоится ежегодный национальный праздник «Сабантуй».
Для проведения праздничных гуляний будет перекрыта дорога от ул. Университетская до площади перед СурГУ.
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться
Проект «ДУМАть и решать». Выпуск IV. Как в Сургуте делят землю? // ONLINE 29 июня в 16:00