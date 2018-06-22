​Городская библиотека Сургута приглашает поиграть в умные настольные игры

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина приглашают всех желающих на сеанс умных настольных игр. На этот раз игротека будет не совсем обычной: предпочтение будет отдано сложным настольным играм. Среди них:

* «Ярость Дракулы» – создана по мотивам знаменитого романа Брема Стокера. Отважной группе «охотников» (2-5 игроков) предстоит приложить все усилия, чтобы остановить пробудившегося Дракулу.

* «Серп»/ «Scythe» – стратегическая игра, оформленная знаменитым художником Якобом Розальски. Действие развивается в альтернативной реальности, закончившейся Первой мировой войны. Участие могут принять от 2 до 5 игроков.

Но если вы всё же не любите сложных настольных «стратегий», вам предложат множество простых, но не менее увлекательных игр. Незнание правил – не проблема: организаторы с радостью вас с ними познакомят!

Мероприятие пройдет в центральной городской библиотеке им А.С. Пушкина 24 июня. Начало в 14:00.

Возраст: 12+ участие бесплатное!

Узнать подробности и записаться на сложные игры можно по телефону 8(3462) 33-30-30 (Владимир).