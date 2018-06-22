​Советы директоров ОАО «Сургутнефтегаз» и ПАО «Газпром» дали рекомендации по итоговой сумме дивидендов за 2017 год

Общее годовое собрание акционеров компаний ОАО «Сургутнефтегаз» и ПАО «Газпром» состоится 29 июня 2018 года. Советы директоров первой и второй компаний уже дали свои рекомендации по итоговым выплатам дивидендов за 2017 год.

Совет директоров ОАО «Сургутнефтегаз» порекомендовал выплату дивидендов по привилегированной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 1,38 рубля, по обыкновенной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 0,65 рубля.

В свою очередь совет директоров ПАО «Газпром» рекомендовал собранию акционеров утвердить предложение о выплате годовых дивидендов в размере 8,04 руб. на одну акцию.