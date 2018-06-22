Эксперты: Увеличение пенсионного возраста негативно отразится на рынке жилья

Увеличение пенсионного возраста может привести к застою на первичном рынке жилья, и к всплеску предложения на вторичном, пишет Forbes.

По мнению аналитиков издания, у людей серебряного возраста есть просторные квартиры, которые можно продать. Такой шаг поможет им сэкономить на квартплате и компенсировать недополученные доходы.

С миллениалов в свою очередь будет снято бремя содержания значительной доли старшего поколения, поэтому приобрести жилье им станет легче.

Эксперты считают, что вторичный рынок, и без того затоваренный, окажется еще в худшей ситуации — в него могут влиться еще миллионы квадратных метров. Такой расклад негативно отразится и на продажах новостроек.