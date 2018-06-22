​Лукойл назвал сумму дивидендов за 2017 год

Накануне в Москве состоялось Общее собрание акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», на котором компания утвердила годовой отчет за 2017 год.

Акционеры заявили, что по результатам прошедшего года будут выплачены дивиденды в размере 130 рублей на одну обыкновенную акцию.

С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивиденда за 2017 год составит 215 рублей на одну обыкновенную акцию, что на 10 процентов выше уровня предыдущего года.