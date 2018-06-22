Сургут выиграл иск по трубопроводу «Газпром Переработки»

Администрация Сургута выиграла судебный процесс по иску к Росреестру о конденсатопроводе «Газпром Переработки». Арбитражный суд в Омске согласился с доводами городских чиновников и признал незаконной зону минимальных расстояний трубопровода. Соответствующее сообщение появилось на сайте администрации.

«21 июня 2018 года в Омске постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда требования Администрации города Сургута о признании незаконным решений Росреестра об установлении зоны минимальных расстояний конденсатопровода, принадлежащего ПАО «Газпром», удовлетворены. Таким образом, решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01 марта 2018 года оставлено без изменений и вступит в законную силу после издания постановления», - говорится в сообщении.

Напомним, прошлой осенью вокруг этого трубопровода возник конфликт между дачниками и администрацией города с одной стороны и Газпромом с Росреестром – с другой. Тогда на карту Сургута были нанесены зоны минимальных расстояний конденсатопровода «Уренгой – Сургут», который был поставлен на кадастровый учет. После этого все дома в пятикилометровой зоне по обе стороны от трубопровода должны были снести сами собственники. Учитывая, что сюда попадали и промышленные объекты, ситуация могла сложиться критическая, поэтому администрация города подала заявление в Арбитражный суд Югры с требованием исключить конденсатопровода из Росреестра. В марте иск был удовлетворен. Последнее решение суда в Омске стало первым прецедентом в России, отмечают в сургутской администрации.

Теперь собственники домов, находящихся в пятикилометровой зоне от трубопровода, смогут зарегистрировать право на объект.