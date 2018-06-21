В Екатеринбурге определился третий участник плей-офф Чемпионата мира

Сборная Франции обыграла команду Перу в матче второго круга группового этапа чемпионата мира, сообщает Lenta.ru.

Встреча состоялась в четверг, 21 июня, в Екатеринбурге и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 34-й минуте встречи забил нападающий французов Килиан Мбаппе.

Еще в одном матче группы С 21 июня сыграли вничью (1:1) сборные Дании и Австралии. На данный момент у французов в активе 6 очков, у датчан — 4, у австралийцев — одно, перуанцы очков не набрали.

Таким образом, сборная Франции стала третьей командой, вышедшей в плей-офф ЧМ. До этого выход в следующую стадию турнира обеспечили себе сборные России и Уругвая.