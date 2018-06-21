В правительстве пообещали рост пенсий на семь процентов в 2019 году

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы заявил, что пенсии в России в 2019 году будут проиндексированы на семь процентов, сообщает «Коммерсант». «Наша задача в следующем году увеличить пенсию в среднем на тысячу рублей… Безусловно, это существенный рост, это рост выше инфляции, как и поручал президент в посланиях, своем указе. Такой рост составит рост пенсий примерно на уровне семи процентов к уровню текущего года»,— цитирует его «РИА Новости».

Силуанов также напомнил, что до сих пор пенсии индексировались на уровень инфляции предыдущего года. Индексация следующего года в два раза превысит ожидаемый уровень инфляции в три процента в 2018 году.