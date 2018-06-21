Самый мокрый фестиваль пройдет на бульваре Четырех сезонов

Традиционный армянский праздник, который ежегодно проходит в Сургуте состоится 1 июля. В этом году местом для проведения выбран бульвар Четырех сезонов (А. Усольцева, 25).

Колоритные танцы, песни, мастер-классы для детей и взрослых, спортивные соревнования и многое другое ждут гостей фестиваля.

Напомним, мероприятие состоится на бульваре Четырех сезонов (А. Усольцева, 25) 1 июля в 13:00

Будет очень мокро и незабываемо весело!