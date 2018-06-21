В День памяти и скорби состоится встреча сургутских ветеранов Великой Отечественной войны

22 июня в 12:30 Сургутский краеведческий музей проведет традиционную ежегодную встречу ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны. Проект «На привале» организуется учреждением в рамках городских мероприятий, посвященных 77-ой годовщине начала Великой Отечественной войны.

На протяжении нескольких лет в День памяти и скорби на площадке Центра патриотического наследия собираются ветераны, молодежь и вся общественность города с целью почтить память погибших на полях сражений и поделиться воспоминаниями о тех трагических событиях.

Для гостей встречи покажут концертную программу и угостят блюдами военно-полевой кухни.

Кроме того, участники мероприятия смогут посетить экспозицию Центра патриотического наследия «Фронтовые подруги» и фотовыставку «#ЯВОЛОНТЕР», увидеть ретротехнику времен Великой Отечественной войны из личной коллекции Юрия Кузьменко.

Партнерами встречи выступили: АО «Тюменьэнерго», Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Сургута, МБУ ИКЦ «Старый Сургут», МАУ «Городской культурный центр», Юрий Кузьменко.

Центр патриотического наследия находится по адресу: ул. Просвещения, 7/1.

Телефон для справок: 28-53-05 (Наталья Викторовна Аркадова).