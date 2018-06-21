​Снова вместе! В интернете появилось первое за 35 лет фото с воссоединившейся группой ABBA

Поклонники шведского квартета с трепетом и удивлением обнаружили в Instagram исторический кадр: на официальной странице группы выложили фото с вокалисткой Агнетой Фельтског и Анни-Фрид Лингстад. Это первый за минувшие 35 лет снимок воссоединившегося коллектива! Мужской части квартета на фото не видно: Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон находятся за перегородкой, пока дамы записывают свою часть песни.

Фото опубликовала менеджер группы Йорель Хансер. Она подписала его так:

«Фрида, Агнета, Бьорн и Бенни в студии RMV Studio в Стокгольме, записывают две новые песни! Выпуск песен — конец этого года». Снимок ежечасно собирает тысячи лайков и восторженных комментариев от фанатов со всего мира.

Напомним, квартет ABBA была создан в 1972 году и за десять лет своего существования стал самым успешным музыкальным коллективом Скандинавии.