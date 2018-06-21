​Звезды Татарстана помогут провести югорский Сабантуй в Сургуте

В эту субботу, 23 июня, в Сургуте на площади возле СурГУ состоится ежегодный национальный праздник «Сабантуй».

Два года назад директор Департамента культуры ХМАО–Югры Надежда Казначеева на открытии национального гуляния сообщила, что впредь праздник будет считаться окружным. А уже на следующий год юбилейный Сабантуй с размахом отмечали в нашем городе.

В последние годы на праздник плуга в Сургут приезжают целые делегации гостей из Югры и дружеских республик — Татарстана и Башкортостана. Между нашим округом и этими регионами налажено продуктивное взаимодействие не только в культурной сфере, но и туристической и экономической.

Предстоящий Сабантуй обещает быть не менее масштабным — к нам приедет делегация из 118 человек из Альметьевска Республики Татарстан. Встречать их будут Надежда Казначеева и другие чиновники из правительства Югры, сотрудники местной администрации и глава города Вадим Шувалов, а также председатели национальный объединений татар и башкир Сургута.

«Мы пригласили на праздник Наталью Комарову, но ответ по присутствию губернатора еще не получили», — рассказал СИА-ПРЕСС зампредседателя сургутской автономии татар Риф Садыков.

Кстати, в составе альметьевской делегации приедут 70 знаменитых артистов: Рустам Асаев, Булат и Диля Нигматуллины, Ильназ Сафиуллин, Наиль Сагдиев, Гульнур Гатина, Артур Мингазов и Марат Галимов (дуэт «Артур и Марат») и другие.

«Последние несколько лет мы оборудуем на площадке дополнительную сцену, так как приезжает очень много артистов и все они хотят выступить перед сургутянами», — говорит председатель сургутской автономии татар Рафаиль Ульбеков.

Гости праздника вместе с местными объединениями татар и башкир обещают провести Сабантуй в необычном формате.