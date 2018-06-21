Тюменская «матрешка» готовится к сентябрьским выборам

В регионах тюменской «матрешки» началась подготовка к сентябрьским выборам. Начало предвыборной кампании положило заседание Уральского межрегионального координационного совета «Единой России», которое состоялось в Тюмени.

Его участниками стали губернатор Югры Наталья Комарова, временно исполняющий обязанности главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор и полномочный представитель президента России в УрФо Игорь Холманских. Последний отметил важность выборов во всех трех регионах.

«Именно в Тюменской области, Югре и Ямало-Ненецком автономном округе пройдут центральные политические события в рамках единого дня голосования. Прежде всего, речь идет о досрочных выборах губернатора Тюменской области, которые состоятся на территории всех трех субъектов. Кроме того, во всех трех регионах пройдут выборы в органы местного самоуправления. Все эти многочисленные кампании тесно связаны между собой», – отметил Игорь Холманских.

Он также подчеркнул, что результаты партийных праймериз станут основой для формирования команд управленцев в регионах. «Уверен, что по результатам праймериз в Югре, на Ямале и Тюменской области удастся сформировать сильный и сбалансированный пул кандидатов», – заявил он.

О том, что подготовка к выборам проходит в штатном режиме, сообщила Наталья Комарова. К избирательной кампании Югры подходит с впечатляющими социально-экономическими показателями.