Зарплата бюджетников Югры почти в два раза выше общероссийской

По социально-экономическому развитию автономный округ занимает третье место в стране и первое место в Уральском федеральном округе, по качеству жизни – девятое место в Российской Федерации и первое место в Уральском федеральном округе, по уровню зарплат – второе место в УрФО, по доступности покупки семьями жилья в ипотеку – третье место в России и второе место в Уральском федеральном округе. Об этом на заседании Уральского межрегионального координационного совета партии «Единая Россия» доложила губернатор Югры Наталья Комарова.

Но, пожалуй, самое главное достижение - Ханты-Мансийский автономный округ вернулся на 14 строчку инвестиционного рейтинга РФ.

По словам главы региона, уровень средней заработной платы в бюджетной сфере автономного округа превышает среднероссийский в 1,8 раза. Минимальный размер зарплаты в Югре с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера составляет 17 тысяч 160 рублей. За 2017 год 5742 семьи в автономном округе получили меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий. Муниципалитетам выделяются ресурсы из окружного бюджета на приобретение жилья для переселения граждан из непригодного аварийного жилого фонда, ликвидации балочных массивов, количество которых в регионе сократилось на 46 процентов. А 11 муниципалитетов освободились от балков полностью.

Комарова в своем докладе также отметила роль современных медицинских технологий, применение которых позволило автономному округу закрепиться в пятерке регионов страны с наименьшим коэффициентом смертности. А продолжительность жизни составила 73,9 года, что на 1,2 года выше, чем в среднем по России.

«В отношении исполнения поручения президента замечу, что активизирована масштабная работа по обеспечению обучения школьников в одну смену. 79,8 процента югорских школьников обучаются в первую смену. Этому способствовало введение в эксплуатацию в прошлом году 11 школ. Объем инвестиций и задач, которые необходимо решить для выполнения указа президента в этой сфере, достаточно большой. У нас есть опыт решения таких вопросов», – сказала Наталья Комарова.

По рэнкингам, рассчитанным экспертами на основании информации Росстата, Югра занимает лидирующие позиции среди субъектов государства по добыче нефти, производству электроэнергии, отгрузке товаров промышленного производства в стоимостном выражении, инвестициям в основной капитал.

По итогам 2017 года при поддержке органов власти реализуется свыше 200 инвестиционных проектов, более 70 из них запущено в минувшем году. Их общая стоимость превысила 46 миллиардов рублей.

«Проекты, в том числе национального уровня, охватывают машиностроение, нефтегазопереработку, агропромышленный и лесопромышленный комплексы, производство строительных материалов, развитие инфраструктуры, – сообщила Наталья Комарова. – Доля инвестиций в валовом региональном продукте составляет 27 процентов, установленных указом президента России. В отношении инвестиционного рейтинга: автономный округ вернулся в двадцатку лидеров и занял в 14 место после 30-го в 2016 году».