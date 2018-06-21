​Детские сады Сургута по очереди закрываются на ремонт

У подрядчиков жесткий график: на каждый объект 30-50 дней. В одних ДДУ этим летом только подкрасят и подлатают, а в других пройдут капитальные ремонты. Так, в детском саду №92 «Веснушка» на ремонт кровли понадобится месяц, на капитальный ремонт элементов благоустройства (замена веранд) №39 «Белоснежка» и вовсе два (июль-август).

Согласно предоставленной siapress.ru официальной информации, в детских садах №56 «Искорка» и №71 «Ивушка» капитальный ремонт элементов благоустройства будет идти приблизительно 50 календарных дней.

Капитальный ремонт элементов благоустройства объектов департамента образования МБДОУ №28 «Калинка» в течение 60 календарных дней. Выполнение работ по ремонту МБДОУ №7 «Буровичок», а также ремонт элементов благоустройства на территории сада запланировано на весь июль. Понятно, что воспитательный процесс на время ремонта приходится корректировать, а то и вовсе переводить детей в другие сады. Но заведующим ДДУ не привыкать: за короткое лето необходимо успеть отремонтировать все, что вышло за минувший год из строя. Кроме того, большинство работников дошкольных учреждений хотят летом в отпуск. Здесь важно, чтобы и желания родителей соответствовали. Сложнее тем, кто в мае только получил место в саду, и после трехлетнего декрета на отпуск летом даже не рассчитывает. Приходится руководителям ДДУ применять индивидуальный подход, договариваться с соседними садами, объединять группы. К концу лета, если подрядчики не выбьются из графика, например, из-за погоды и прочих причин, ремонтная кампания должна завершиться. Самые поздние сроки стоят лишь на объекте МБДОУ №63 «Катюша» — ориентировочно 01.08.2018г. по 15.09.2018г. Там в августе начнется капитальный ремонт пищеблока. Кстати, параллельно пищеблок будут обновлять и в МБОУ НШ «Прогимназия» (дошкольное отделение).