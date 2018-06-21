В Сургуте повышают налоги

В Сургуте грядет повышение земельного налога и налога на имущество физических лиц. Такое решение было принято на заседании комитета думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу, которое состоялось 20 июня. Сотрудники сургутской администрации в качестве причины такого решения назвали недополученные доходы в муниципальный бюджет и необходимость привести ставки в соответствие с Налоговым кодексом.

«В последние годы наблюдается снижение доходов от земельного налога. В частности, в 2017 году город получил лишь 87 процентов от поступлений 2015 года. Это связано с тем, что в 2016 году произошла переоценка кадастровой стоимости земельных участков в сторону уменьшение, но размер налога остался прежним. В результате, бюджет города в 2016-2017 годах недополучил порядка 67 миллионов рублей», - рассказала депутатам директор департамента финансов сургутской администрации Елена Дергунова.

Поэтапное повышение налога будет происходить в течение шести лет. В частности, за это время ставка для земельных участков в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений вырастет с 0,1 до 0,3 процента. Благодаря увеличению налога, к 2021 году сургутская казна будет получать дополнительно 121 миллион рублей. При этом сохранятся льготные категории граждан, для которых плата будет снижена: пенсионеры, ветераны Великой Отечественной, инвалиды с детства и так далее. С полным списком и перечнем изменений можно ознакомится на сайте думы.

Повышение же налога на имущество физлиц позволит бюджету города получать дополнительно получать 53 миллиона рублей. При этом сейчас в Сургуте одна из самых низких ставок в округе, отметила Елена Дергунова:

Если в Сургуте ставка налога составляет 0,1 процента, то в округе она выше: в Когалыме, Мегионе, Нефтеюганске, Покачах - 0,2 процента, а, например, в Урае, Югорске, Нягане - 0,3 процента. В то же время, кадастровая стоимость недвижимости в этих муниципалитетах сопоставима с Сургутом. Поэтому считаем возможным увеличить ставку для нашего города до 0,2 процента. В случае одобрения, повышение наступит с налогового периода 2019 года, а оплата по новой норме – с 2020 года.

Для налога на имущество физических лиц также предусмотрены льготные категории граждан, для которых будет действовать налоговый вычет. Это студенты-очники, несовершеннолетние, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей.

Депутаты одобрили повышение налогов в городе, а это значит, что на ближайшем заседании, которое состоится 28 июня, решение будет принято официально.