​Сбербанк снизил ипотечную ставку до 6,7 процентов

Акция распространяется на первичное жилье при сумме кредита от 3,8 млн рублей

Выбирая, в каком банке взять кредит на жилье, будущие новоселы, прежде всего, обращают внимание на процентную ставку по ипотеке. С начала лета Сбербанк улучшил условия при покупке жилья в новостройках. Теперь размер ставок варьируется от 7,1 до 9,5 процентов в зависимости от категории клиента. Кроме того, сургутяне могут получить дополнительную скидку в рамках промо-акции, которая действует до 31 августа. Таким образом, минимальная ставка по кредиту на срок до семи лет составит 6,7 процентов годовых. Так что же нужно для того, чтобы воспользоваться этим предложением?

Во-первых, выбрать квартиру на первичном рынке. Сейчас доля ипотечных кредитов, выданных Сургустким отделением Сбербанка на новостройки, составляет 40 процентов. Ипотечные ставки на первичное и вторичное жилье практически уравнялись. Приобрести квартиру можно от застройщиков — ключевых партнеров банка, которые работают по программе субсидирования ипотечного жилья. Кредит можно оформить на семь или 12 лет.

Во-вторых, для того, чтобы получить дополнительную скидку к базовой ставке, сумма кредита должна бытьне менее 3,8 млн рублей. Минимальная ставка будет доступна участникам зарплатного проекта банка, которые заключат договор страхования жизни и воспользуются услугой электронной регистрации сделки.

Как рассказала корреспонденту СИА-ПРЕСС заместитель управляющего Сургутским отделением Сбербанка Ольга Ющенко, благодаря снижению ставок по ипотеке в банке прогнозируют увеличение продаж на рынке первичного жилья города на 10-15 процентов.

Сейчас доля ипотечных кредитов, выданных Сургустким отделением Сбербанка на новостройки, составляет 40 процентов. Фото: fuveau.fr

Получить подробную консультацию по жилищному кредитованию сургутяне могут в любом офисе банка. Но есть еще более простой и удобный способ — сайт ДомКлик. Там можно не только выбрать квартиру от застройщика или агентства недвижимости, но и оформить все документы на ипотеку, не выходя из дома.

Справка «НГ»: В 2017 году Сбербанк четыре раза снижал базовые процентные ставки по ипотеке. С начала 2018 года это уже второе снижение ставок по жилищным кредитам.