​В Югре пройдут Межрегиональные соревнования «Школа безопасности»

С 25 по 30 июня в Нягани пройдут Межрегиональные соревнования и полевой лагерь «Юный спасатель».

В состязаниях примут участие спортсмены со всего Уральского федерального округа. Сильнейших выберут в прохождении полосы препятствий, пожарной эстафете, силовом упражнении и других дициплинах.

В свою очередь полевой лагерь предложит его участникам тренировки по действиям в чрезвычайных ситуациях, спасательным работам, также спортивную, конкурсную и экскурсионную программы.