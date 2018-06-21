​В Югре пройдут Межрегиональные соревнования «Школа безопасности»

С 25 по 30 июня в Нягани пройдут Межрегиональные соревнования и полевой лагерь «Юный спасатель».
В состязаниях примут участие спортсмены со всего Уральского федерального округа. Сильнейших выберут в прохождении полосы препятствий, пожарной эстафете, силовом упражнении и других дициплинах.
В свою очередь полевой лагерь предложит его участникам тренировки по действиям в чрезвычайных ситуациях, спасательным работам, также спортивную, конкурсную и экскурсионную программы.
Губит людей не пиво? Генеральный директор ООО "Северная чистая вода" Варвара Лукичева// ONLINE 22 ИЮНЯ В 11.00