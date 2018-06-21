​Instagram представил новую функцию в честь миллиардного пользователя

Количество пользователей социальной сети Instagram достигло 1 миллиарда человек. В честь чего сервис представил функцию IGTV, которая позволяет размещать и просматривать вертикальные видеоролики продолжительностью не более часа. Об этом говорится в пресс-релизе Instagram.

Новая функция разработана специально для съемки с помощью мобильных устройств. Она будет доступна для пользователей в ближайшие две недели на операционных системах Android и iOS.

«С момента запуска сервиса в 2010 г. мы с изумлением следили за ростом и процветанием нашего сообщества. Это важное достижение для всех нас, спасибо вам!» - говорится в пресс-релизе.

Напомним, в прошлом году аудитория Facebook достигла двух миллиардов человек.