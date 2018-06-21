Более двух тысяч югорчан находятся под угрозой увольнения

Под угрозой увольнения в Югре находится 2085 человек-сотрудников организаций, которых принудительно ликвидируют. Об этом сообщил директор окружного департамента труда и занятости населения Алексей Варлаков.

Сообщается, что центры занятости населения уже разработали планы по содействию в трудоустройстве таких работников — в адрес работодателей направлены банки вакансий.

«На текущий момент в Сургуте 1779 вакансий, а в Сургутском районе — порядка 750», — сообщила СИА-ПРЕСС директор местного ЦЗН Ирина Мочалова.

Ранее Мочалова сообщила, что не исключает наплыва людей серебряного возраста из-за пенсионной реформы в Сургутский центр занятости.

Отметим, что на текущий момент в Югре 4021 безработных человек. В целом уровень безработицы в округе более чем в два раза ниже чем по стране.

фото - ugra-tv.ru