Тюменская область увеличила индекс промпроизводства, по некоторым направлениям – вдвое. За счет чего?

108,1 процент составил индекс промышленного производства в Тюменской области с января по май текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Данные приводит Тюменьстат.

Самый высокий показатель – у предприятий, выпускающих медицинские инструменты и оборудование. Почти в два раза: 197,5 процента.

На втором месте – производство компьютеров, электронных и оптических изделий – 144,3.

На третьей позиции – металлурги. Индекс производства чугуна, стали и ферросплавов составил 144,2 процента.

Далее идут производство машин и общего оборудования (140,6 %), огнеупорных изделий (136,3), электрооборудования и контрольно-измерительной аппаратуры (130,5 %), резиновых и пластмассовых изделий – 129 процентов.

В обрабатывающих производствах индекс тоже достойный – 109,6. Показатель добычи полезных ископаемых также подрос и составил 104,5%. Вырос он и в сфере предоставления услуг в области добычи полезных ископаемых до 120,9%.

В выпуске пищевых продуктов индекс составил 103,5%. В этой отрасли наибольший рост зафиксирован в производстве продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов -115,9%, переработке и консервировании фруктов и овощей-109,5%, выпуске молочной продукции -108,6%.

«Именно активная инвестиционная политика обеспечила региону лидерство в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. В этом году инвестиции продолжают уверенно расти. Более 70% из них направляется в производственный сектор, что и дает стабильный промышленный рост, - пояснил врио губернатора Тюменской области Александр Моор. - Важно продолжить все эти позитивные тенденции и в экономике, и социальной сфере.

фото - Фармстандарт