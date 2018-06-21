Пенсионная реформа: пять сценариев возможного компромисса

Экспертный фонд «Петербургская политика» подготовил доклад – «Пенсионный прорыв: первые итоги». В широком доступе документа пока нет, но он оказался в распоряжении федерального портала РБК, который и опубликовал накануне выдержки из этого исследования.

Аналитики фонда пришли к выводу, что выдвижение проекта пенсионной реформы стало серьезным и малоприятным сюрпризом практически для всей политической системы страны: к повышению пенсионного возраста оказались не готовы не только широкие слои населения, но и элита.

«Тиражирование представления о России как о великой державе» и распространение стереотипа о «всесилии» российского государства» являются, по мнению аналитиков, ключевыми причинами. Кроме того, пенсионные реформаторы не провели системной работы с общественным мнением.

Но у власти есть возможности, чтобы скорректировать проект. Исследователи просчитали наиболее вероятные сценарии развития событий.

40% вероятности - компромисс по инициативе власти, точнее - президента.

20% - продавливание реформы с помощью всех властных институтов, адмресурса и манипуляции протестом. По мнению экспертов, применять шоковые действия власть не хочет, потому и шансы этого сценария достаточно низкие – всего лишь один к пяти.

20% - пойти на компромисс власть заставит общество, утратившее традиции социального протеста, но время от времени стихийно выплескивающее эмоции.

15% - компромисс случится из-за внутреннего разлома во власти.

5% - закон будет пересмотрен уже после его принятия.

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