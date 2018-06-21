Utair в три раза увеличил штраф за сверхнормативный багаж. С 500 ₽ до 1 499 ₽.

Провозить в салоне бесплатно можно только ручную кладь до 10 кг

Сверхнормативный багаж, не оплаченный заранее, обойдется пассажирам ЮТэйра в 4 000 р. Об этом сообщает пресс-служба компании. Чтобы избежать задержек и лишних затрат, авиаперевозчик рекомендует заранее проверять условия купленного тарифа, а также размер и вес сумки, с которой пассажир планирует путешествовать.

«Все тарифы Utair разрешают бесплатно провозить 10 кг ручной клади габаритами не более 55×40×20 см. При этом пассажиры могут взять на борт еще одну сумку или рюкзак весом не более 5 кг и размерами не более 40×25×20 см", - напоминает авиакомпания. - Если багаж превышает норму или вам необходимо дополнительное место, оплатите его заблаговременно на сайте или в мобильном приложении Utair — от 2 000 ₽».

При регистрации на рейс цена составит от 2 500 ₽, а при посадке на самолет добавится увеличенный штраф за багаж сверх нормы — 1 499 ₽, и общая сумма возрастет до 3 999 ₽.

«Utair увеличивает штраф за несвоевременное оформление багажа в зоне посадки до 1 499 ₽, чтобы пассажиры ответственно относились к правилам компании. Мы надеемся, что пассажиры заранее приобретут услуги со скидкой и им не придется платить штрафы за позднее выявление багажа сверх нормы», — пояснил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

фото - Robinzon.ru