Россия официально вышла в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу

Сборная Уругвая обыграла Саудовскую Аравию в матче чемпионата мира. Встреча, проходившая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий Луис Суарес на 23-й минуте.

Победа Уругвая гарантировала этой команде — а также сборной России — выход в 1/8 финала. У обеих сборных по шесть очков после двух игр — Саудовская Аравия и Египет, проигравшие по два матча, догнать их уже не смогут.