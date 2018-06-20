Реальные доходы россиян снова падают

Реальные доходы населения России в мае 2018 года упали на 9,3 процентов к апрелю 2018 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Росстат. В номинальном выражении доходы населения в мае 2018 года составили 30 438 рублей - это на 4 процента выше, чем в мае 2017 года, но на 8 процентов ниже, чем в апреле текущего года.

Рост реальных доходов населения в годовом выражении практически остановился - в мае он составил лишь 0,3 процента после роста на 5,7 процентов в апреле, на 4,7 процента в марте и на 4,4 процента в феврале, следует из данных Росстата. За январь – апрель реальные доходы с учетом единовременной выплаты пенсионерам 5000 рублей в январе 2017 года выросли на 2,3 процента, без нее – на 3,8 процента.