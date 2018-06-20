Более тысячи детей из Сургутского района отдохнут летом в других регионах России

Из Сургутского района в летние лагеря в других регионах в этом году отправится 1037 детей. Самые популярные направления остаются прежними: Краснодарский край, Республика Крым, Башкирия, Новосибирская и Тюменская области. Об этом рассказала директор департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района Ольга Кочурова во время встречи с журналистами.

«В этом году на детский отдых и оздоровление выделено 67,7 миллионов рублей, из них бюджет района предоставил 12,5 миллионов рублей, а остальное – бюджет округа. Всего мы собираемся отправить 14 490 детей Сургутского района, что на 235 человек больше, чем в 2017 году. В этом году перед нами стоит несколько задач: увеличить количество отдыхающих детей, обеспечить качество программ в летних лагерях, организовать безопасное пребывание детей, привлечь негосударственный сектор», - рассказала Ольга Кочурова.

Помимо этого, в поселениях Сургутского района будет открыто 22 летних лагеря при образовательных учреждениях, в которых смогут отдохнуть 3282 человека.