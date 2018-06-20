Жителя Урая лишили водительских прав из-за состояния здоровья

В Урае местного жителя, страдающего психическим расстройством, лишили водительского удостоверения.
Мужчина представлял реальную угрозу на дорогах, так как мог спровоцировать ДТП, поэтому по решению суда он стал пешеходом.
В Урае местного жителя, страдающего психическим расстройством, лишили водительского удостоверения.
Мужчина представлял реальную угрозу на дорогах, так как мог спровоцировать ДТП, поэтому по решению суда он стал пешеходом.
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Где зарыта археология в Сургутском районе? Директор «Историко-культурного центра “Барсова гора”» Виталий Малыхин// ONLINE 22 июня в 13:00