Мобильный личный кабинет налогоплательщика теперь узнает пользователя в лицо

Федеральная налоговая служба внедрила технологию идентификации пользователей по отпечатку пальца или сканированию лица для входа в мобильное приложение «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Теперь для разблокировки приложения достаточно приложить палец к сканеру или навести камеру смартфона на лицо. Технология доступна для устройств на платформе iOS и Android.
Мобильное приложение «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно скачать в Google Play и App Store.
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