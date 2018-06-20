Мобильный личный кабинет налогоплательщика теперь узнает пользователя в лицо

Федеральная налоговая служба внедрила технологию идентификации пользователей по отпечатку пальца или сканированию лица для входа в мобильное приложение «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Теперь для разблокировки приложения достаточно приложить палец к сканеру или навести камеру смартфона на лицо. Технология доступна для устройств на платформе iOS и Android.

Мобильное приложение «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно скачать в Google Play и App Store.