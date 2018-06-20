​Разыскивается житель Нижневартовска // ОРИЕНТИРОВКА

Нижневартовские полицейские разыскивают Чайковского Романа Аркадьевича 1971 года рождения.

9 июня он со своим знакомым отправился на рыбалку на берег реки «Вах» в Нижневартовском районе. Около 10 вечера мужчина предупредил знакомого, что ему нужно ненадолго отлучиться и уехал на черной «НИВЕ» с номером С 014 ВК 186 в неизвестном направлении. Домой мужчина не вернулся.

Полицейские просят всех, кому что-либо известно о местонахождении Романа Чайковского, либо об обстоятельствах исчезновения мужчины, сообщать об этом по телефонам: 8 (3466) 41-56-65, 8-950-502-74-52, 8 (3467) 32-72-53. Конфиденциальность гарантируется.