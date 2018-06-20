​Цифровые технологии в медицине: югорские врачи повысили качество обслуживания пациентов

Медицинские услуги в Югре перевели на виртуальный уровень. Позвонить бесплатно, чтобы записаться на прием, а также получить консультацию по медицинским услугам из любой точки России северяне теперь могут через единый номер 8-800-222-03-88. Горячую линию для пациентов организовала сеть медицинских клиник «MacroClinic» в партнерстве с независимой лабораторией «INVITRO», цифровые технологии для решения вопросов о здоровье предоставил «МегаФон».

В Югре появился собственный call-центр «INVITRO» и сети клиник «MacroClinic» с бесплатным телефонным номером. Профессиональный оператор проконсультирует по подготовке к лабораторным исследованиям, запишет к врачу, расскажет о медицинских услугах. Горячая линия работает для жителей Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нефтеюганска, Мегиона, а также Ноябрьска. Call-центр принимает звонки с 7 до 20 часов. По телефону югорчане интересуются, в основном, графиком приема узких специалистов, а также правилами проведения сложных исследований.

«Чтобы мы могли проконсультировать одновременно несколько пациентов, сократить время ожидания ответа оператора, инженеры «МегаФона» настроили для нас виртуальную АТС и организовали единый бесплатный номер. Сейчас получить информацию по телефону жители региона могут гораздо быстрее. Все звонки фиксируются, важно, что ни одно обращение не остается без ответа. Благодаря аналитике умного сервиса, мы точно знаем, что наши пациенты вовремя получат важную информацию, которая позволит сохранить их здоровье» – рассказала Юлия Черанева, директор сети медицинских офисов «INVITRO» и «MacroClinic» в ХМАО-Югре.

Умная телефония записывает голосовое приветствие, разговор с клиентом, переадресовывает входящие вызовы на номера сотрудников, можно также заказать обратный звонок. Так ни один вызов не будет пропущен, а каждый клиент вовремя получит нужную информацию. По данным связистов, после подключения «Виртуальной АТС» качество обработки входящих звонков увеличивается на 10-15%.

«Если раньше call-центры организовывали федеральные компании, то теперь умную телефонию оценили и представители регионального бизнеса. Предприниматели больше не хотят, чтобы клиенты слышали в трубке сигнал «занято», поэтому привлекают к работе цифровых помощников. Только в Югре по сравнению с прошлым годом спрос на «Виртуальную АТС» среди наших клиентов вырос в 2,5 раза», – отметил руководитель по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» в Югре и на Ямале Али Хасматулин.

О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистами.

Информационная справка:

«МегаФон» на Урале предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республиках Коми и Удмуртия, ХМАО, ЯНАО. Оператор – лидер по скорости мобильного интернета в России, по результатам 7,5 млн замеров пользователей Speedtest от компании Ookla.