Жаркая акция на квартиры по ипотеке от СНГБ: успей купить первым!

Хорошая новость для тех, кто планирует этим летом приобрести новую квартиру! В Сургутнефтегазбанке жаркая летняя акция по ипотеке на квартиры ГК «Северстрой» - компании с многолетней историей, строящей качественное современное жилье. Приобрести уютное жилье в строящихся домах ГК «Северстрой» теперь можно в ипотеку от 8,1% в зависимости от размера первоначального взноса. Успей купить первым!

Акция распространяется на следующие объекты недвижимости застройщика:

жилой комплекс «Любимый»: мкр-н 31Б, д. 4;

жилой комплекс «Уютный»: мкр-н 44, д. 2;

жилой комплекс «Кедровый»: мкр-н 35А, д. 5 и 6.

Обязательные условия:

Оформление страхового полиса по риску «Несчастный случай, болезнь» и/или «Потеря дохода (работы)»*. Наличие первоначального взноса: - от 10% до 20% - процентная ставка 9%;

- от 20% - процентная ставка 8,1%;

Специальное предложение действует с 05.06.2018г. до 31.08.2018г. (включительно).

Подробнее с условиями кредитования можно ознакомиться на сайте www.sngb.ru и в офисах Сургутнефтегазбанка.

Подать заявку на кредит можно онлайн на сайте www.sngb.ru, в любом банкомате СНГБ (раздел «Дополнительные услуги») или в офисе Сургутнефтегазбанка.

*При непродлении срока действия страхового полиса по риску «Несчастный случай, болезнь» и/или «Потеря дохода (работы)» ставка увеличивается до:

- 12,1% - при первоначальном взносе от 10% до 20%;

- 11,9% - при первоначальном взносе от 20%.