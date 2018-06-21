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Бесплатное открытие аккредитива при покупке жилья у компании «Северстрой»

В Сургутнефтегазбанке очередная совместная акция с ГК «Северстрой»! С 07 июня при покупке недвижимости у застройщика открытие аккредитива, прием, проверка документов и операционное обслуживание для клиентов СНГБ – бесплатно! Самое время покупать качественное жилье по гарантированной схеме!

Аккредитив – это финансовый инструмент, предлагаемый банками, связанный с контролем расчета между продавцом и покупателем. Банк выступает гарантом совершения сделки, выдает денежные средства только при условии соблюдения договорных обязательств между участниками. На период проведения сделки деньги хранятся на специальном банковском счете.

В Сургутнефтегазбанке услуга оказывается на основании заявления клиента на открытие аккредитива, предусматривающего следующие условия:

  • исполняющим банком является АО БАНК «СНГБ»;
  • срок аккредитива согласован с банком;
  • получателем средств является физическое лицо – продавец недвижимости;
  • получателем средств является юридическое лицо (продавец/застройщик/цедент).

Сургутнефтегазбанк открывает аккредитив на основании заявления клиента банка и обязуется совершить перечисление в пользу его контрагента по договору.

Преимущества услуги:

Безналичная оплата. Нет необходимости перевозить с собой крупную сумму, пересчитывать и проверять на подлинность.

Операция носит безопасный характер. Продавцу гарантируется передача полной суммы денежных средств после выполнения условий договора. Для покупателя это возможность приобрести квартиру или иную недвижимость, не потеряв деньги.

Срок проведения акции: с 07 июня 2018 г. по 31 августа 2018 г.

Подробнее с условиями аккредитива можно ознакомиться на сайте www.sngb.ru и в офисах Сургутнефтегазбанка.


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21 июня в 10:30, просмотров: 783, комментариев: 0


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